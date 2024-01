Braunschweig. Lasermessgeräte registrieren vom 27. November bis zum 30. Dezember während der Öffnungszeiten 4,1 Millionen Besucherbewegungen.

Eine positive Bilanz zieht die Braunschweig Stadtmarketing für die Braunschweiger Innenstadt: Während der Adventszeit 2023 lagen laut einer Mitteilung die Besucherfrequenzen montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr zwischen 689.000 und 948.714 Bewegungen pro Woche. Besonders frequenzstark seien die Adventssamstage mit einem Spitzenwert von mehr als 270.000 Besucherbewegungen am 16. Dezember.

Insgesamt erfassten die Messgeräte während des Weihnachtsgeschäfts vom 27. November bis zum 30. Dezember rund 4,1 Millionen Frequenzen. Dies entspricht einer Steigerung von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, obwohl die Adventszeit 2022 sogar sechs Geschäftstage länger war.

Besucherbewegungen in Braunschweiger Innenstadt haben insgesamt wieder das Niveau von 2019 erreicht

„Das ist ein sehr gutes Ergebnis und ein tolles Zeichen für die Braunschweiger Innenstadt. Die Frequenzen zeigen, dass die Innenstadt immer noch ein beliebter Treffpunkt mit einer hohen Aufenthaltsqualität ist“, sagt Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Stadtmarketing GmbH. „Obwohl die Woche vor Heiligabend durch Sturm und Dauerregen deutlich an Frequenzen eingebüßt hatte, war die Innenstadt in den Wochen vor Weihnachten so gut besucht, dass die Besucherbewegungen insgesamt wieder das Niveau von 2019 erreicht haben. Dieser Trend hat sich nach den Feiertagen fortgesetzt, auch hier waren die Besucherfrequenzen außerordentlich stark.“

Mit 801.272 Besucherbewegungen liegt die Woche nach Weihnachten vom 25. bis zum 30. Dezember deutlich über dem Niveau der Vorjahre: Im Vergleich zu 2022 ist ein Plus von 19 Prozent zu verzeichnen und die Woche übertrifft sogar das Vor-Pandemie-Jahr 2019 um 6 Prozent. Allerdings umfasste der Auswertungszeitraum durch die Lage der Feiertage 2023 einen halben Geschäftstag mehr als 2019.

Am 27. und 28. Dezember verzeichneten die Messgeräte über 400.000 Frequenzen

„Nach dem schlechten Wetter vor den Feiertagen haben viele Menschen die Zeit zwischen den Jahren für einen Besuch der Innenstadt genutzt, um einzukaufen, Gutscheine einzulösen oder noch einmal über den Weihnachtsmarkt zu schlendern“, so Leppa weiter. „Bemerkenswert sind vor allem die beiden Tage nach den Weihnachtsfeiertagen.“ Am 27. und 28. Dezember verzeichneten die Messgeräte über 400.000 Frequenzen, also rund 35 Prozent mehr als an den beiden Vergleichstagen 2022.

Auch der Einzelhandel zeige sich mit dieser Entwicklung zufrieden. Die Besucherfrequenzen spiegelten sich auch in den Geschäften wider. „Nach einem starken Start in die Adventszeit hat das Wetter in der Woche vor Weihnachten leider nicht nur die Frequenzen, sondern auch die Kauflaune eingetrübt“, sagt Olaf Jaeschke, Vorstandsvorsitzender vom Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig. „Insgesamt war das Weihnachtsgeschäft aufgrund des Wetters ausbaufähig, aber noch in Ordnung.“

