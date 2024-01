Braunschweig. Ein SUV hatte dem 26-jährigen Radfahrer am Dienstagmorgen im östlichen Ringgebiet die Vorfahrt genommen. Der Mann verletzte sich.

Ein 26-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Bremsmanöver auf dem Radweg des Hagenrings in Richtung Norden zu Fall gekommen, als ein Fahrzeug ihm beim Rechtsabbiegen in die Allerstraße die Vorfahrt genommen hat. Laut einer Pressemitteilung der Polizei verletzte sich der 26-Jährige dabei. Der unbekannte Fahrer des Autos entfernte sich anschließend vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen SUV gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935.

red