Die meisten Menschen ärgern sich, wenn sie etwas vergessen haben. Dabei hat Vergessen auch eine wichtige Funktion im Gehirn, um wichtiges von unwichtigem zu trennen, aber auch um uns vor schrecklichen Erinnerungen zu schützen bzw. diese nicht ungewollt abzurufen. So ist eine der Ursachen der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) eine Erinnerung, die sich nicht kontrollieren lässt. Sie kann überfallartig in den Alltag eindringen und eine Person mitten in einer Handlung durch aufflackernde Erinnerungen an schreckliche Ereignisse hineinziehen, einen handlungsunfähig machen oder auch zu Alpträumen führen.