Braunschweig. Die Landesregierung plant eine Stundenerhöhung. Grundsätzlich wird dies begrüßt. Aber es gibt viele Fragen und große Skepsis.

Grundschüler sollen künftig mehr Unterricht erhalten: Kultusministerin Julia Willie Hamburg hat jüngst im Landtag angekündigt, dass die Stundenzahl in der Grundschule erhöht werden soll. Ziel ist wie berichtet die Stärkung der Basiskompetenzen, also Rechnen, Schreiben, Lesen. Hintergrund sind auch die alarmierenden Ergebnisse von Bildungstests wie der Pisa-Studie. Wie kommt der Plan an? Unsere Redaktion hat sich bei Schulleitungen, Eltern und Gewerkschaft umgehört.