Braunschweig. Im Westlichen Ringgebiet scheitern die Pläne eines Vermieters, seinen Mietern das Fahrrad-Abstellen im Keller zu ersparen.

Wie sorgt man dafür, dass jeder an der Mobilitätswende teilhaben kann? Auch Mieter, die meist keine Möglichkeit haben, E-Bikes ebenerdig sicher abzustellen. In Braunschweig wird nun darüber gestritten, was wichtiger ist: ein grüner Vorgarten oder eine Fahrradgarage?