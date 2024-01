Braunschweig. Ein Motorschiff, das Weizen geladen hat, gerät in leichte Schlagseite. Erste Pump-Versuche scheitern.

Zu einem eher seltenen Einsatz ist die Feuerwehr Braunschweig am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr gerufen worden. Der Kapitän eines niederländischen Motorschiffes hatte am Dienstag bemerkt, dass Wasser über ein Leck in sein Schiff eingedrungen war und legte an der Hafenmauer im Braunschweiger Hafen an. Zunächst versuchte der Schiffsführer, den Schaden mit eigener Pumpe zu beheben. Trotzdem geriet das Schiff, das mehrere Tonnen Weizen lädt, in leichte Schlagseite - daraufhin setzte die Feuerwehr eine Feuerlöschpumpe ein.

Experten evaluieren im Braunschweiger Hafen die Lage

Ein Taucher eines spezialisierten Privatunternehmens versuchte am Mittwoch, die Leckage zu beheben. Das Wasser- und Schifffahrtsamt hat die Weiterfahrt untersagt. Ob und wie der Schaden behoben werden kann, wird derzeit geprüft. Daher ist es unklar, ob der Weizen per Kran aus dem Schiff entladen werden muss.