Braunschweig. Ziel ist es, den Ertrag von Windparks zu optimieren: Wie können Windräder so aufgestellt werden, dass sie sich nicht behindern?

Die Technische Universität Braunschweig hat sich mit Flugzeug-Messungen an der internationalen Windenergie-Messkampagne „Awaken“ in den USA beteiligt. Die Klaus-Tschira-Stiftung ermöglichte es laut der Uni, dass das TU-Forschungsflugzeug den Überführungsflug in die USA antreten konnte. Gestartet ist die Cessna F406 vom Flughafen Braunschweig-Wolfsburg.