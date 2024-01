Braunschweig. Für 13 Objekte haben sich Sponsoren gefunden. Die Kulturdezernentin verspricht: Der Sommer wird sinnlich und nachdenkenswert.

Es ist der letzte Lichtparcours in ihrer Amtszeit, ihr Abschiedsgeschenk an die Stadt Braunschweig: „Ich hätte nie gedacht, dass die Begeisterung für dieses Kunstprojekt über so viele Jahre bestehen bleiben würde“, sagt Kulturdezernentin Anja Hesse. Die 62-Jährige freut sich sehr, dass es gelungen ist, erneut genug Geldgeber für das sinnliche Lichtereignis zu finden. Die letzte Zusage kam am vergangenen Mittwoch.