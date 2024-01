Braunschweig. Das Netz öffentlicher Toiletten soll ausgeweitet werden. Die erste autarke Anlage wird im Naherholungsgebiet Ölpersee entstehen.

Die Zahl öffentlicher Toiletten wird in Braunschweig erhöht. Erstmals wird eine Anlage gebaut, obwohl Strom-, Wasser- und Abwasser-Anschluss fehlen. Eine autarke Anlage, in der Haferstroh die Spülung ersetzt, wird noch in diesem Jahr am Ölpersee in Betrieb gehen.