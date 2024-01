Braunschweig. Am Hutfiltern entsteht damit ein neuer großer Leerstand – während ein anderes leerstehendes Geschäft wieder neu belebt wird.

Die Deko- und Einrichtungskette „Depot“ wechselt in den nächsten Monaten ihren Standort in der Braunschweiger Fußgängerzone. Damit entsteht im Bereich Damm/Hutfiltern ein neuer großer Leerstand gegenüber der ebenfalls leerstehenden Burgpassage. „Depot“ zieht auf die gegenüberliegende Seite in die frühere „Apotheca“-Filiale direkt neben Tchibo und wird sich damit verkleinern. Schon jetzt ist im Geschäft nur noch das Erdgeschoss für Kunden zugänglich – im ersten Stock werden keine Waren mehr angeboten.