Ein Traktor fährt durchs Wasser auf dem Schützenplatz in Lilienthal. Weil das überflutete Gebiet zu groß ist, um erfolgreich abzupumpen, errichten Feuerwehrleute eine Barriere mit Sandsäcken. An mehreren Stellen wurden die Häuser sehr dicht an den Fluss herangebaut. Foto: Sina Schuldt/dpa © DPA Images | Sina Schuldt