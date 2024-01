Braunschweig. Fahrspuren entfallen oder werden schmaler. Um Unfälle zu vermeiden, werden Radfahrer einen geschützten Fahrradstreifen erhalten.

Der Kreisverkehr am Braunschweiger Staatstheater soll entschärft werden. Noch in diesem Jahr, so beschloss der Mobilitätsausschuss, wird ein großer Umbau erfolgen. Die Verkehrsführung soll sich erheblich ändern. Auch, um einen Unfallschwerpunkt zu beseitigen.