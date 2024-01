Braunschweig. Seit der Nacht zu Freitag hat die Polizei keinen Zugriff mehr auf ihren Account. Die Hacker teilen Werbung und vermutlich Phishing-Links.

Unbekannte Hacker haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Instagram-Account der Polizei Braunschweig gehackt. Seit 0.30 Uhr haben die Beamten den Zugang zu ihrem Account verloren. Die Hacker teilten zunächst Bilder einer unbekannten Person und posteten einen Link in die Bio, vermutlich ein Phishing-Link. Aktuell wird über den Account ein Weingeschäft in Boston beworben. 13.500 Follower hat der Account etwa.

Die Polizei Braunschweig arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung

Die Polizei teilte über X (ehemals Twitter) mit, dass die aktuell gezeigten Inhalte nicht von ihnen stammen und man mit Hochdruck an einer Lösung arbeite. „Wir informieren Sie, sobald wir wieder Zugriff auf unseren Instagram-Account haben“, so die Polizei Braunschweig. Wie sich die Hacker Zugriff zu dem Account verschaffen konnte und wer hinter der Tat steckt, sei noch nicht bekannt.