Braunschweig. Die BSVG kann die Arbeiten nicht abschließen, weil das Material für die Haltestellen fehlt. Ein Ärgernis – auch für Autofahrer.

Normalerweise wartet man an der Haltestelle auf die Bahn. Aber in Braunschweig wartet man derzeit mancherorts nicht auf die Bahn, sondern auf die Haltestelle: Die Bauarbeiten der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) an den Haltepunkten An der Rothenburg, Friedrich-Wilhelm-Platz und Hansestraße Ost können schon seit längerem nicht fertiggestellt werden, weil Bauteile für die Haltestellen fehlen.