Braunschweig. Assistenzhündin Cara ist eine Stütze in Hannas Leben – hilft bei epileptischen Anfällen und emotionalen Zusammenbrüchen. Ein Einblick.

Cara ist acht Jahre, Assistenzhund und inzwischen in Altersteilzeit. Ausgebildet in Österreich. Aufgeweckt, pfiffig, neugierig. So sei die Golden-Retriever-Dame schon als Welpe gewesen, meint Frauchen Stephanie Kahl. Die Hündin kommt kurz vor ihrem ersten Geburtstag in ihre Familie – mit 70 Grundkommandos im Repertoire und für Tochter Hanna Lene.