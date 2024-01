Braunschweig. Bei der Neujahrspredigt zum Jahresauftakt in Riddagshausen: So kann man ein Jahr beginnen lassen.

Traditionelles Neujahrskonzert mit Neujahrspredigt samt Trompeten, Pauken und Orgel in der Klosterkirche Riddagshausen – eine schöne Gelegenheit, besinnlich und nachdenklich, aber auch festlich und froh gestimmt das neue Jahr mit guten Gedanken und Fanfarenstößen zu begrüßen und zu beginnen.

Die Klosterkirche, tatsächlich endlich wieder beheizt, ist an diesem Neujahrstag, es ist da schon dunkel, festlich geschmückt und bis auf den letzten Platz besetzt, es müssen sogar noch Stühle dazugestellt werden. Klosterkirchenpfarrer Ulf Weber hebt an zur Neujahrspredigt und, ja, schon ist da wieder diese Frage: „Was haben wir im letzten Jahr 2023 alles erleben müssen?“

Ulf Weber: „Resilienz und Hoffnung – es ist der gerade für diese Zeit gebotene Schlüssel für den Umgang mit allen Krisen“

Weber belässt es aber nicht bei einer Aufzählung all jener Krisen, Konflikte, Katastrophen und Tragödien, die uns mürbe machen, gereizt, anfällig, mitunter auch schon resigniert. Er stellt eine ganz einfache Frage: „Wie gehen wir ins neue Jahr?“ Was sind die Einsichten und vor allem die Hoffnungen?

Ins neue Jahr mit 3 Trompeten, Pauken und Orgel in der Klosterkirche Riddagshausen. © FMN | Henning Noske

Und so steht diese Neujahrspredigt ganz im Zeichen eines Begriffes, der 2024 neue Bedeutung bekommen sollte, jedenfalls auch, wenn es nach dieser Predigt geht: Hoffnung! In Kombination mit einem wichtigen Begriff: Resilienz!

Doch erstmal muss man ja wissen, was das ist. In der Klosterkirche gibt’s eine Definition: „Es ist der gerade für diese Zeit gebotene Schlüssel für den Umgang mit Krisen.“

Soll heißen, und hier nimmt sich die Predigt nun die junge Autorin Amelie Marie Weber („Generation Hoffnung“), Journalistin, Moderatorin, zum Vorbild, die zitiert wird: „Wir sollten zu resilienten Menschen werden. Menschen, die nicht den Kopf in den Sand stecken und sich durch die Nachrichten lähmen lassen.“

Auch die Musik macht Hoffnung, es gibt zwei Zugaben beim Konzert mit 3 Trompeten, Pauken und Orgel

Vorrangige Aufgabe werde es also sein, so Weber, hoffentlich schon 2024, „uns mit Gleichgesinnten zu verbinden, die Hoffnung suchen und Hoffnung gestalten wollen“. Und so wird, das ist die Botschaft, aus einer „Generation Krise“, übrigens keine Frage des Alters, idealerweise eine „Generation Hoffnung“.

Schön wär das. Man kann es mit eigenen Worten auch so zusammenfassen: Wer resigniert und verzweifelt, hat die Hoffnung schon verloren, also alles. Insofern macht auch die Musik Hoffnung, zwei Zugaben beim Konzert mit 3 Trompeten, Pauken und Orgel. Dabei Gheorghe Herdeanu, Benjamin Herdeanu, Mario Kanitz (Trompete), Lukas Michaely (Pauken) und Kantor Hans-Dieter Karras (Orgel). So kann man ein Jahr beginnen lassen.