Braunschweig. Unser Kolumnist schreibt über die Nachteile der Digitalisierung. Er blickt auf Erinnerungen an einen Buchladen, der nun schließt.

Als ich am 27. September 2023 von dem 25. Jubiläum einer Internet-Suchmaschine erfuhr, ging mir eine Frage durch den Kopf: „Wann habe ich das letzte Mal ein Lexikon in die Hand genommen, um mich über etwas zu informieren? Wenn viele Menschen sich so verhalten, werden die Verlage sicherlich den Druck von Lexika irgendwann einstellen.“ Einige Wochen später fand der Weltklimagipfel statt. In den Medien wurde über die Bedrohung des Klimawandels für die Erde berichtet. Ich fand merkwürdig, dass die Menschen nicht merken, wie auch die Digitalisierung die Menschheit bedroht.