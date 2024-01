Braunschweig. Wie war das alte Jahr? Wie wird das neue? In der Kneipe liegt oft die Wahrheit. Kult-Wirt Josip redet jetzt Klartext.

Die Pitcher – 1,5-Liter-Humpen – für die Billardspieler sind gefüllt, am Telefon haben sich gerade zwölf Leute für ein Fußballspiel am nächsten Tag angemeldet. Auf den TV-Schirmen läuft die Darts-Weltmeisterschaft in London. Und dann klingelt’s wieder im „Roots“, Josip Peric (40), der Wirt hier, geht natürlich wieder ran. Klassentreffen mit 20 Leuten? „Ihr könnt kommen.“

So geht das in der Sportsbar, aber geht das? Was ist los nach so einem Jahr, wie ist es gelaufen?

Wir schätzen den gebürtigen Kroaten Peric, in seiner Jugend ein beinharter Handballspieler, Automechaniker in Köln, bevor er nach Braunschweig kam, als Wirt und Gesprächspartner. Er ist einer, der dem Volk aufs Maul schaut, ein schlauer Deuter von Befindlichkeiten, mit allen Wassern gewaschen, eine Art Instanz hinterm Tresen, Gesprächspartner für viele hier im Mikrokosmos Kneipe.

2009 hat Josip die Sportsbar als Pächter übernommen, da gab es sie schon fünf Jahre. So ein Pachtvertrag mit dem Investor, zuletzt 2019 verlängert, geht über fünf Jahre mit einer Option auf weitere fünf Jahre. 2024 feiert das „Roots“ in der Braunschweiger Innenstadt also bereits das 20-Jährige. Es ist ein Jahr, in dem vieles besser werden soll, auch für die Gastronomie, einer Art Stimmungsbarometer, vielleicht auch Stimmgabel für die ganze Gesellschaft. Wie schaut’s da aus, wie klingt es da? Zum Jahresauftakt 2024 sprechen wir mal länger mit dem Wirt der Sportsbar:

„Ohne uns ist’s still“ – wir erinnern uns an diese Plakatserie der Kulturschaffenden in der Corona-Zeit. Auch Josip Peric dabei. Wie still ist es geworden und ist es noch?

Corona war für uns alle, nicht nur für mich, eine bis dahin unvorstellbare Situation, keiner hatte damit gerechnet, dass sowas kommt. Auch mit Hilfe des Staates, durch Eigeninitiative und Eigenmittel haben viele Gastronomen es einigermaßen überstanden, und man dachte: Ein Glück, jetzt ist es vorbei, und nun kehrt wieder Normalität ein. 2022 hat es sich so angehört und angefühlt. Aber nun liegt 2023 hinter uns, und ich muss sagen: Es ist irgendwie anders, ganz anders, nicht total katastrophal, aber auch nicht normal.

Reden wir darüber. Was ist anders geworden?

Die Menschen haben die Sicherheit verloren, viele jedenfalls. Es herrscht so etwas wie Unsicherheit über die Zukunft. Man überlegt zwei oder drei Mal und dreht das Geld um, ob man in eine Bar, Kneipe oder ein Restaurant geht. Da sind viele Corona-Folgen, auch gesundheitliche. Da ist der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen und Kostensteigerungen hier bei uns, auch Ängsten, da sind die gestiegenen Strom- und Gaspreise und vieles mehr.

Viele behalten das Geld lieber in der Tasche, bleiben zuhause. Nein, 2023 war noch kein normales Jahr. Und jetzt kommt vom Jahresbeginn 2024 an auch noch dazu, dass der Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie wieder auf 19 Prozent ansteigt. Immer, wenn man den Kopf mal ein wenig hoch bekommt, dann kommt wieder ein Schlag wie mit dem nassen Handtuch. Ich wünsche mir die Konstanz zurück, die wir vor Corona hatten.

Beschreiben Sie uns diese Konstanz.

Du weißt an einem ganz normalen Dienstag, mal herausgegriffen, ganz genau, was passiert. Das ist vorbei. Heute ist alles durcheinander, zum Beispiel mit der Personalplanung. Du bestellst Personal, dann kommen die Gäste nicht. Du bestellst kein Personal, und die Leute sind da. Das ganze Ding wird zum Lotteriespiel. Das kann 2024 nur besser werden. Hoffentlich.

Wann würde so ein Moment kommen, in dem man sagt: Jetzt geht’s nicht mehr?

Während der Corona-Pandemie habe ich schon öfters überlegt: Lohnt sich das? Geht das noch? Ich musste die Ersparnisse angreifen, um hier zu überleben, mit zwei Kindern und meiner Frau. Wenn solch eine Situation noch einmal kommt, dass ich meine Reserven angreifen muss, um hier weiter arbeiten zu dürfen, das muss ich mir dann schon zwei Mal überlegen.

Auch deshalb sprechen wir. Man sagt, so ein Wirt, der weiß mehr um den Zustand der Gesellschaft als mancher Politiker.

Da ist was dran. Deutschland hat immer noch eine Gastronomiekultur. Ich sehe die Menschen, die hierher kommen, sie genießen eine Stunde, zwei Stunden, manchmal fünf Stunden. Es wäre schade, wenn das peu à peu, wie ich das Gefühl habe, abnimmt. Hinzu kommt: Der Nachwuchs wird ebenfalls knapp in der Gastronomie, du findest kaum noch Kräfte, Köche, Kellner. Alles knapp.

Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Leute nur noch feiern wollen statt am Wochenende arbeiten zu gehen. Das ist ein Zukunftsproblem für unsere Branche. Restaurants, Familienbetriebe, Bars, Kneipen, um die ist mir bange. Was anderes ist die Systemgastronomie, da ziehst du dir ein Ticket und wartest am Tisch, bis das Gerät vor dir bimmelt, und dann holst du dir dein Tablett da vorne ab. Das hat für mich mit Gastronomie als Kultur nichts mehr zu tun.

Kneipenkultur - ein klassenloses Milieu wie sonst nur noch im Stadion oder in der Kirche. Verschwindet das jetzt?

Einige sind schon weg. Ich kenne einige in Braunschweig und Umgebung, die nach Corona verzweifelt und vergeblich gekämpft haben. Jetzt sagen sie: Es geht nicht mehr. Entweder arbeitest du für den Vermieter oder für die Mitarbeiter oder für Vater Staat. Wenn ich die Stunden zähle, die ich hier in meinem Laden verbringe, sechs Tage in der Woche, besser nicht ...

Warum doch?

Ich spreche von Liebe zu meinem Laden und zu den Gästen. Da ist eine wichtige Balance, das gegenseitige Vertrauen zum Personal einerseits, ohne das es nicht geht. Aber auch Verlässlichkeit und Ansprechbarkeit für die Stammgäste, ebenfalls unser Rückgrat wie das Personal, ein System also, das funktionieren muss.

Dafür sorge ich in der Mitte, muss auch erkennen, wenn im Laden mal was nicht so läuft oder sich zwischen den Gästen Ärger anbahnt. Dann steht der Wirt da, auch mit physischer Präsenz, sagt mal kurz: Macht hier keinen Stress …

Das alles gibt man nicht so einfach auf. Ich mache es weiter, so lange es geht, aber wenn es so weiter geht, sieht es nicht so gut aus. Auf lange Sicht sehe ich es skeptisch, aber es kann sich ändern, das wünsche ich mir schon fürs neue Jahr.

Hat man da als Wirt auch Zeit für seine Familie?

Ja, vormittags.

Hier in der Sportsbar kann man jedes Fußballspiel sehen, jedes sportliche Großereignis. Ist das der Anker?

Auf jeden Fall. Den Namen Sportsbar wollen wir uns auch verdienen. Wenn die Leute anrufen und Manchester City sehen wollen, dann kriegen sie es. Was gewünscht wird, zeigen wir. Alle Kanäle, auch international.

Was kostet das den Wirt?

Knapp 1600 Euro im Monat, damit wir alles zeigen dürfen, Magenta, DAZN, Sky und noch ein paar mehr. Als ich die Sportsbar 2009 übernommen habe, waren es 300 Euro im Monat, für Premiere. Das reichte. Hinzu kommt: Damals haben die Leute noch viel mehr Fußball geschaut. Heute aber zahlt man fünf Mal so viel und hat weniger Gäste. Fußball hat nachgelassen ...

Immerhin gibt’s noch Eintracht ...

… kommt aber drauf an, wie sie spielen. Spielen sie schlecht, was in dieser Saison bislang ja leider überwiegend der Fall war, bleiben die Leute weg. Aber wenn die Euphorie wieder da ist, wenn Eintracht gut spielt, wenn es sich wieder lohnt zu schauen, dann ist der Laden wieder voll. Aber allgemein muss man festhalten: Fußball nimmt gerade Jahr für Jahr ab, das lässt deutlich nach.

Und stattdessen?

Wir setzen, wenn Fußball nicht geht, auf Billard für unsere Gäste, Tischkicker und, ja, auch Darts, zudem sind die Übertragungen der Darts-WM aus dem Londoner Ally Pally, wo eine tolle Stimmung herrscht, attraktiv, vor allem, wenn es jetzt in die entscheidende Phase geht, obwohl die Deutschen leider in diesem Jahr raus sind.

Und Basketball?

Hier haben wir eine besondere Partnerschaft mit unseren Basketball Löwen, sehen sie auch gern bei uns. Wir zeigen alle Auswärtsspiele in der Bundesliga, man kann zwei Freikarten fürs nächste Heimspiel gewinnen. Das ist die richtige Atmosphäre. Zum 20-Jährigen wollen wir 2024 hier mal ein Treffen mit den Spielern der Eintracht, der Basketball Löwen und der MTV-Handballer organisieren ...

Ein bisschen wie früher, ein traditionelles Modell. In der Kneipe triffst du die Leute von nebenan, aber schon auch mal einen Topsportler – oder einen Promi.

Wer kommt, der kommt, wer geht, der geht. Hier sind alle gleich. Hier sind alle privat.

Was ist das wichtigste Anliegen für 2024, das jetzt begonnen hat?

Wir brauchen eure Unterstützung! Es geht darum, eine Kultur zu erhalten, einen Ort, an dem man noch Menschen trifft, statt sich zunehmend zu isolieren, ein Ort, an dem man gemeinsam feiert und sich austauscht, aber auch Gelegenheit hat, etwas vom anderen, von seinen Sorgen, Plänen, Hoffnungen zu hören. Sich einlassen. Leben eben. Noch sind wir da, aber selbstverständlich ist das nicht. Es bleibt dabei: Ohne uns wird es still.