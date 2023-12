Braunschweig. Kommt das Konzerthaus? Wo schwinden Parkplätze? Wie passt Leihmutterschaft zur Kirche? Was passiert am Bahnübergang? Und einiges mehr.

In unserem Jahresrückblick schauen wir beispielhaft auf sieben kontroverse Themen, die in der Braunschweiger Politik und in der Stadtgesellschaft 2023 sehr stark diskutiert wurden. Es sind Schlaglichter auf das, was viele Menschen bewegt hat – und etliches davon geht auch im Jahr 2024 weiter.