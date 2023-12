Braunschweig. Das Abfuhrunternehmen Alba beginnt damit in der zweiten Januarwoche und bittet Einwohner darum, einige Regeln zu beachten.

In der zweiten Januarwoche beginnt Alba mit dem Einsammeln der Weihnachtsbäume. Die Abholung erfolgt laut Mitteilung in der Früh- und Spätschicht. Anwohner werden gebeten, die Bäume gut sichtbar und unbedingt vollständig abgeschmückt erst am Tag der Abholung bis 6 Uhr am Straßenrand bereitzustellen.