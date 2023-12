Braunschweig. Nach dem Abriss einer Oberleitung kann der Bereich St. Leonhard/Hauptbahnhof aktuell nicht von Stadtbahnen befahren werden.

Der Straßenbahnverkehr in Braunschweig ist beeinträchtigt. Wie die BSVG mitteilt, hat der Kranausleger eines Entsorgungsfahrzeuges am Donnerstagmorgen an der Überfahrt St. Leonhard / Schillstraße die Fahrleitungsanlage in erheblichem Umfang beschädigt. Die Oberleitung wurde abgerissen.

„Die Stadtbahn war dadurch im Bereich St. Leonhard bis zum Hauptbahnhof von der Stromversorgung abgetrennt“, sagt Pressesprecher Felix Weitner. Die Stadtbahnlinie 4 konnte infolgedessen kurzzeitig nicht verkehren und wurde durch Pendelbusse zwischen Helmstedter Straße – Hauptbahnhof – Rathaus ersetzt. Mittlerweile fahre sie wieder regulär.

An der Haltestelle Willy-Brandt-Platz Nähe der Schillstraße hängt die von einem LKW abgerissene Oberleitung herunter. © regios24 | Stefan Lohmann

Linien 1, 10 und 35E können zurzeit nicht zum Hauptbahnhof fahren

Aufgrund der Wechselwirkungen im Tragwerk zwischen den Fahrleitungsabschnitten können ihm zufolge die Linien 1, 10 und 35E derzeit den Bereich Hauptbahnhof nicht befahren. Die Linie 1 wird über die Leisewitzstraße nach Stöckheim umgeleitet. Die Linie 35E fährt über die Leisewitzstraße in den Heidberg und wendet an der Anklamstraße. Die Linie 10 entfällt aufgrund der Störung.

„Wir gehen derzeit davon aus, dass am heutigen Nachmittag bzw. Abend die Stadtbahnlinien wieder den Hauptbahnhof anfahren können“, so Weitner. Bis dahin werden Pendelbusse zwischen Hauptbahnhof – John-F.-Kennedy-Platz – Rathaus eingesetzt, die den Umstieg in die Stadtbahn ermöglichen.

Reparatur dauert voraussichtlich bis ins neue Jahr

Das Verbindungsstück der Oberleitung zwischen Hauptbahnhof und St. Leonhard/Stadthalle könne nicht kurzfristig wiederhergestellt werden. „Voraussichtlich wird die Reparatur in diesem Bereich noch einige Tage andauern und erst nach dem Jahreswechsel abgeschlossen“, kündigt Weitner an. Die Linie 35E wird daher bis auf Weiteres zwischen Rathaus und Hauptbahnhof über den John-F.-Kennedy-Platz verkehren (sobald der Hauptbahnhof im Laufe des Donnerstags wieder angefahren werden kann).

red