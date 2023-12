Braunschweig. Erkundungen zwischen Schauen, Staunen, Hoffen und Bangen an der neuen Stöckheimer Seenplatte. Und was kommt jetzt noch runter?

Mag sein, dass die Landschaft im Braunschweiger Ortsteil Stöckheim an der Oker jetzt einer schönen Seenplatte gleicht, wie man sie ansonsten eher in Mecklenburg vermuten würde. Und, ja, hier an der Berkenbuschbrücke am Rüninger Weg im Süden der Stadt, wo es einerseits hinüber nach Rüningen an der Oker und andererseits voran zum Ausflugsziel Südsee geht, da lockt es viele Menschen an diesem Mittwoch schon zu so einer Anmutung von Spaziergang am Deich ...

Ganz neue Perspektiven für einen Spaziergang zwischen den Jahren: überfluteter Feldweg am Rüninger Weg im Norden Stöckheims. © Henning Noske | Henning Noske

Schauen, staunen am Tag nach Weihnachten, überflutete Wiesen, Wasser überall, Wassermassen, aber doch geometrisch eingehegt in den vorgesehenen Auffangflächen, ganz neue Perspektiven für einen Ausflug zwischen den Jahren, schöne Bilder eigentlich, aber doch auch bedrohlich nah: „Fast vor der Tür, mir macht es Angst“, schreibt Christel in der Facebook-Gruppe „Du bist ein Stöckheimer, wenn ...“ Und Mike dräut es ebenda: „Stöckheimer Seenplatte – hoffentlich kommt nicht noch mehr!“

Beobachtungsposten Stöckheim-Süd: Die gerade erst eingeweihte und freigegebene Fischerbrücke von und nach Leiferde am Mittwoch. © regios24 | Stefan Lohmann

Das ist nicht sicher. Zum Glück hatte ja der tagelange Dauerregen zunächst eine Pause eingelegt, aber es könnte doch demnächst noch mehr runterkommen. Grund für sie, hier am nördlichen Rüninger Weg, die Sandsäcke vor der Hauseinfahrt lieber noch liegenzulassen. Beziehungsweise eher noch ein paar draufzupacken. Immerhin hatte die Stadt Braunschweig nicht weit entfernt, gleich da drüben am Stöckheimer Zoo, eigens Sand aufgeschüttet und Säcke bereitgelegt. Zum Selbstbefüllen.

Beobachtungsposten Stöckheim-Nord: Die Lage am Mittwoch an der Berkenbuschbrücke von und nach Rüningen. © FMN | Henning Noske

Das wird reichlich genutzt, während in einigen Kellern am Rüninger Weg die Pumpen laufen und die Schläuche das Okerwasser zurück ins Freie spucken. Bitter für die Bewohner, Mist an Weihnachten sowas, aber insgesamt gilt doch eher: fürs erste wohl auch immer noch Glück gehabt. „Die Hochwasserlage hat sich stabilisiert“, meldet an diesem Morgen die Stadt Braunschweig. Der Oker-Pegel sei in der Nacht stabil geblieben. Und auch die vorgelagerten Pegel in Ohrum und Schladen, Landkreis Wolfenbüttel: alle stabil.

Stadt Braunschweig: „Es ist damit zu rechnen, dass die Hochwasserstände noch einige Tage im Bereich des aktuellen Niveaus bleiben werden“

Zum Glück stabil auch, zumindest nach dem ersten äußeren Anschein, die neue Fischerbrücke am anderen Ende von Stöckheim, eben erst eröffnet. Aus der Luft fotografiert schaute sie am zweiten Weihnachtstag aus wie die Brücke über den Großen Belt zwischen Stöckheim und Leiferde. Auch hier staunende Besucher zu beiden Seiten.

Wir inspizieren kurz, ob Schäden an dem nigelnagelneuen Bauwerk zu entdecken sind. Das müssen dann in den nächsten Tagen aber die Fachleute klären. Einstweilen rechnet die Stadt Braunschweig damit, dass dieser Anblick noch ein paar Tage erhalten bleiben könnte. Immerhin hat das Wasser weit ausgeholt, über die Wiesen und Böden hinweg, die schon komplett vollgesogen sind. Da fließt so schnell nichts ab.

Und worüber man sich ebenfalls beginnt Sorgen zu machen, hier im Süden Braunschweigs und auch anderswo, das ist die Wettervorhersage, nach der es ab Freitag dann doch wieder kräftiger regnen könnte. Einen Jahreswechsel mit Wasser im Keller und laufenden Pumpen, das möchte man nicht wirklich haben.