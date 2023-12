Braunschweig. Das Braunschweiger Staatstheater widmet dem Instrument des Jahres 2024 ein Familienkonzert und einen Malwettbewerb.

Tubby, die Tuba, hat‘s nicht leicht. Sie langweilt sich in der letzten Reihe ihres Orchesters fürchterlich. Immer nur humpta humptataaa… Tubby hat es satt, immer nur die Begleitstimme zu spielen. Auch eine Tuba will doch schließlich mal die Melodie zum Klingen bringen. Tubby macht sich mithilfe einiger Freunde aus dem Staatsorchester, darunter Peepo, der Piccoloflöte, und einem großen Ochsenfrosch am Teich, auf die Suche nach seiner eigenen Stimme. Und als der neue Maestro vor das Orchester tritt, ist Tubbys große Stunde endlich gekommen.