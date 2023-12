Braunschweig. Nadine Schrader ist von einer sehr seltenen Form der Multiplen Sklerose betroffen. Eine teure Stammzell-OP in Mexiko steht bevor.

Vor vier Jahren hat Nadine Schrader zum ersten Mal bemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Bei Renovierungsarbeiten konnte sie sich beim Streichen plötzlich nicht mehr aufrecht hinstellen. „Ich musste gebückt gehen“, berichtet sie. „Nach zwei Tagen war es wieder weg. Aber die Beschwerden kamen immer wieder.“ Die erste Diagnose: Bandscheibe. Doch das war es nicht. Weitere Arztbesuche folgten, und nach anderthalb Jahren stand dann fest: Multiple Sklerose.

Seitdem verliert Nadine Schrader immer mehr an Mobilität. Ohne Rollstuhl kann sie sich nicht mehr selbstständig fortbewegen. Einfachste Tätigkeiten im Haushalt kann sie nur noch sehr eingeschränkt oder gar nicht mehr ausüben. Daher richtet sie jetzt all ihre Hoffnung auf eine Stammzell-Transplantation. Kein einfacher Weg.

Der Zustand der Braunschweigerin verschlechtert sich permanent

Multiple Sklerose (MS) ist eine entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems. Es handelt sich dabei um eine Autoimmunerkrankung, also um eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Die 48-Jährige leidet an einer speziellen und seltenen Form, der sogenannten primär progredienten Multiplen Sklerose (PPMS). In diesem Fall treten die Symptome nicht schubweise auf, sondern stetig fortschreitend. Eine permanente Verschlechterung.

Nadine Schrader berichtet unter anderem von steifen Muskeln und fehlender Kraft in den Händen, von ganz heftiger Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten – all das in einer Ausprägung, die ihr Leben massiv beeinträchtigt. „Ich musste meine Arbeitszeit reduzieren und stoße oft an meine körperlichen und mentalen Grenzen.“ Sie ist auf Hilfe angewiesen. Insbesondere ihr Mann unterstützt sie, wo er kann. Joggen, Wandern, mit Freunden losziehen, all das geht nicht mehr.

Der nächste Schritt: Stammzell-Transplantation in Mexiko

Eine Behandlung sei sehr schwierig, berichtet sie, weil es bei ihrer seltenen MS-Form keine heilenden Medikamente und kaum Forschung gibt. Der Leiter der MS-Ambulanz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf habe ihr daher eine Stammzell-Transplantation empfohlen. „Allerdings ist dieser Eingriff bei meinem Verlauf nicht in Deutschland möglich, sondern aktuell nur in Mexiko“, sagt Nadine Schrader. Die dortige Klinik führe diese Stammzell-Transplantationen schon seit rund 20 Jahren mit einer recht guten Erfolgsquote durch und habe viele Erfahrungen damit.

Lange warten will die Braunschweigerin nicht. Schon im Januar hat sie einen Termin, gleich zu Beginn des neuen Jahres wird sie mit ihrem Mann nach Mexiko fliegen. Es ist ein schwerwiegender Eingriff, der ihr bevorsteht. Das Immunsystem werde dabei komplett heruntergefahren, sagt sie. Aber sie ist absolut sicher, dass sie diesen Weg gehen will. „Ich möchte Lebensqualität zurückgewinnen. Eine andere Chance gibt es für mich nicht, den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen oder gar zu stoppen und vielleicht sogar wieder Verbesserungen zu erreichen.“

Kosten von 60.000 Euro: Braunschweigerin hofft auf Unterstützung

Dafür nimmt sie es auch in Kauf, dass die Operation samt Flug rund 60.000 Euro kostet. Die Krankenkassen übernehmen den Eingriff nicht. Einen Großteil der Summe hat sie bereits angezahlt. Auch das sei keineswegs einfach gewesen, sagt Nadine Schrader, weil diese Größenordnung weit über das hinausgehe, was sie eigentlich finanziell stemmen kann. Sie hat daher im Internet auf der Onlineplattform GoFundMe einen Spendenaufruf gestartet. Die Resonanz sei schon jetzt überwältigend. „Ich bin unglaublich dankbar, dass fremde Menschen mich unterstützen. Jeder Euro hilft!“

Sie hofft nun, dass der Eingriff gut verläuft – und dass die Forschung zu ihrer seltenen Form der Multiplen Sklerose verstärkt wird.