Braunschweig. Heiligabend waren zum letzten Mal Gäste in dem Café am Sack. Doch das neue Lädchen am Langen Hof steht bereits in den Startlöchern.

Die Tür von „Mandel Meier’s Gourmet Café“ am Sack in der Braunschweiger Fußgängerzone ist jetzt endgültig geschlossen. Mit dem einen oder anderen Tränchen im Augenwinkel hat Rosanna Meier an Heiligabend zum letzten Mal Stammgäste bewirtet. Nach 16 Jahren ist Schluss. Sie und ihr Mann Markus Meier wollen etwas kürzertreten, hatten sie schon vor einigen Monaten angekündigt, auch wenn es eine gute Zeit gewesen sei. Das Café hatte auf zwei Etagen rund 60 Plätze sowie 40 Außenplätze und etwa zehn Beschäftigte.