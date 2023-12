Braunschweig. Heute freuen sich die Schausteller ab 11 Uhr wieder auf Besucher. Wie ist ihre bisherige Bilanz zum Weihnachtsmarkt-Geschäft?

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt geht an diesem Dienstag, zweiter Weihnachtsfeiertag, in den Endspurt und öffnet um 11 Uhr wieder (an den Folgetagen geht‘s schon 10 Uhr los). Noch bis Freitag gibt es Glühwein, Schmalzkuchen, Kunsthandwerk, Riesenradfahrten und vieles mehr. Und das Beste: Es soll deutlich weniger regnen als in der vergangenen Woche. Wenn das keine Aussichten sind!