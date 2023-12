Braunschweig. Zur Christvesper in der Christuskirche am Schwarzen Berg ermuntert Pfarrer Mirko Gremse, auf Gottes Spuren im Alltag zu achten.

Alle Jahre wieder ... Weihnachten. Alle Jahre wieder immer das Gleiche: die Geschenke, der Baum, das Essen. Maria und Josef, das Kind, die Hirten und die Engel. Alle Jahre wieder – aber wir verändern uns. „Wir gehen durch die Zeit, sind verschrammter und verbeulter, gereifter und gewachsen. Und deswegen erleben wir das Weihnachtsfest immer wieder anders.“ Mit diesen Worten begrüßte Pfarrer Mirko Gremse an Heiligabend die Menschen zur Christvesper in der Christuskirche am Schwarzen Berg. Er war kurzfristig eingesprungen für die erkrankte Pfarrerin Christine-Ulrike Böhm.