Braunschweig. Großer Andrang am Biberweg: Unzählige Menschen bringen wieder Spenden für die Tiere. Das Team ist begeistert und unglaublich dankbar.

Die Ersten warteten an Heiligabend schon vor 10 Uhr am Braunschweiger Tierheim am Biberweg in Ölper, um Spenden vorbeizubringen. Die traditionelle Bescherung für Tiere konnte in diesem Jahr wieder ganz „normal“ stattfinden, ohne Corona-Einschränkungen. Und so war es ein fröhliches Kommen und Gehen, Plaudern und Lachen. Der Geschenke-Berg wuchs und wuchs, sodass Tierheimleiterin Verena Geißler sowie Alessandra Buganè, Vorsitzende des Tierschutzvereins, und das gesamte Team schon grübelten, wo sie all die wunderbaren Gaben noch unterbringen sollten.