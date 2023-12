Braunschweig. Braunschweigs Kirchengemeinden laden an Heiligabend und den Feiertagen wieder zu vielen Gottesdiensten ein. Welcher darf’s sein?

Ob Gottesdienst in der Scheune oder in der Kirche, ob am Nachmittag für die Kleinen oder ganz spät am Abend – alle Kirchengemeinden in Braunschweig laden zum Weihnachtsfest ein. Jede und jeder kann kommen. Wir zeigen die Gottesdienste hier im Überblick.

Abkürzungen: AM: Abendmahl; And: Andacht; Bib: Bibelstunde; G: Gottesdienst; GmA: Gottesdienst mit Abendmahl; H.lM: heilige Messe; Lkt(n): Lektor/in; OLKR: Oberlandeskirchenrat; P(n): Pastor/in; Pf(n): Pfarrer/in; Präd(n): Prädikant/in; R: Rosenkranz; Vik(n): Vikar/in; WGD Wort-Gottes-Dienst

Evangelisch-lutherische sowie reformierte Gemeinden in Braunschweig

Kirchengemeinde Mascherode: So 15 FamG Sara Loges - So 18 CV Pf Dirk Hoffmeister - Mo 10 FestG Pf i.R. Harald Bartling

Kirchengemeinde Broitzem, Versöhnungskirche: So 14:30 KinderG Pfn Almut Mensen-Etzold - So 16 FamG Pfn Almut Mensen-Etzold - So 17:30 CV Pfn Almut Mensen-Etzold - Di 9:30 G Pfn Almut Mensen-Etzold

Kirchengemeinde Die Brücke:

Christuskirche Am Schwarzen Berge - So 17 CV Pfn Christine-Ulrike Böhm - So 22 CM Präd Achim Brüggemann - Mo 18 FestG Pf Dietmar Schmidt-Pultke, Pf i.R. Helmut Winkel

Dankeskirche - So 15 G Pfn Sabrina Räke - So 16 G Pfn Sabrina Räke - So 17:30 CV Pfn Sabrina Räke - So 23 CM Pf Dietmar Schmidt-Pultke, Pfarrerin i.R. Hanna Stöckmann-Wrede

St. Georg - So 16 G Dkn Ute Salzer, Prädn Wilke Horn - Di 11 GmA Pfn Christine-Ulrike Böhm

St. Trinitatis - So 15:30 CV Pfn Christine-Ulrike Böhm

Kirchengemeinde Dietrich Bonhoeffer zu Melverode:

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche - So 16 CV Vik Morten Hennebichler - So 18 CV Vik Morten Hennebichler - Di 11 FestG Pf Detlef Gottwald

St. Nicolai - So 23 CN Vik Morten Hennebichler

Kirchengemeinde Geitelde: So 16:30 Krippensp Pf Stefan Werrer - Di 9:30 G Pf Stefan Werrer

Kirchengemeinde Katharina von Bora:

Kreuzkirche - So 15:30 CM Pf Stefan Behrendt - So 16:30 CV Pf Stefan Behrendt

St. Jürgen Ölper - So 15 Krippensp Pf Dennis Sindermann - So 18 CV Pfrin Johanna Klee und Pfr Sebastian Klee

St. Marien Lamme - So 14:30 KinderG Esther Schaar - So 16:30 Krippensp Pf Dennis Sindermann - So 18 CV Pf Dennis Sindermann - Di 10 GmM Pf Peter Doerk

Wichernkirche Lehndorf-Siedlung - So 15:30 Krippensp Pfrin Reinhard - So 16:30 Krippensp Krippenspielteam - So 18 CV Pf Stefan Behrendt

Kirchengemeinde Leiferde, St. Christophorus: So 15:30 Krippensp Pf Stefan Werrer - So 23 CN Pf Stefan Werrer - Di 10:45 G Pf Stefan Werrer

Kirchengemeinde Martin Chemnitz: So 15:30 G Pfn Sandra König - So 16:30 G Pfn Sandra König - So 18 CV Pf i.R. Wolfgang A. Jünke - So 23 G Pfn Sandra König - Di 17 G Pfn Sandra König in Martin Chemnitz

Kirchengemeinde Martini zu dritt:

Auferstehungskirche - So 15 Krippensp Pfn Frauke Plümke-Meiners, Musik: Dietmar Laske - So 17:30 CV Pfn Frauke Plümke-Meiners, Musik: Dietmar Laske - Di 17 G Pfn Frauke Plümke-Meiners, Musik: Dietmar Laske

St. Jakobi - So 17 CV Pf Christian Hellmers, Musik: Sarah Brunzel

St. Martini - So 16 G Pfn Vanessa Viehweger, Musik: Gabriele Carl-Liebold - So 18 CV Pfn Vanessa Viehweger, Musik: D. Kang-Euen (Fl.), K.-P. Euen (Tr.) - So 23 CM Pr Lars Dedekind, Musik: Chor an St. Martini (Hanno Schiefner) - Di 17 G Pfn Vanessa Viehweger, Musik: Hanno Schiefner, Chor, Streicher, M. Groß (Sopran)

Kirchengemeinde Paul-Gerhardt, Paul-Gerhardt-Kirche: So 15 G - Mo 10 GmA - Di 10 GmA

Kirchengemeinde Rautheim, St. Ägidien Rautheim: - So 17 CV Präd Markus Brockfeld - Mo 17 FestG Präd Torsten Krack Geschichten und Lieder unter dem Weihnachtsbaum

Kirchengemeinde Riddagshausen-Gliesmarode:

Bugenhagenkirche / Gemeindehaus - So 15 Krippensp Pfn Sabine Wittekopf - So 17 CV Pfn Sabine Wittekopf - Mo 10 G Pfn Sabine Wittekopf

Klosterkirche St. Maria - So 15 Krippen-Lichtspiel Pf Ulf Weber - So 16:30 CV Pf Ulf Weber - So 18 CV Pf Ulf Weber - So 23 CN Prädn Annemarie Karras - Mo 17 G Pf Ulf Weber mit Riddagshäuser Frauenschola „lux vivens“ und die Männerschola „Gregoriana“ - Di 17 G Pf Ulf Weber

Kirchengemeinde St. Andreas-Petri:

St. Andreas - So 17 CV Pf Peter Kapp - So 23 CN Pf Peter Kapp - Mo 17 G Pf Peter Kapp - Di 10 FestG Pf Peter Kapp

St. Petri - So 15:30 CV Pf Markus Fay-Fürst

Kirchengemeinde St. Blasius, Dom St. Blasii: So 10 G DomP Cornelia Götz - So 15 Krippenspiel Pf Ulf Weber - So 16.30 Christvesper DomP Cornelia Götz und Kurrenden I+II der Domsingschule - So 18.15 Christvesper Landesbischof Dr. Christoph Meyns, DomP Cornelia Götz und

Jugendkantorei der Domsingschule - So 23 Christnacht Präd Heiko Frubrich - Mo 10 AM Christvesper Landesbischof Dr. Christoph Meyns, DomP Cornelia Götz und Blechbläserensemble am Dom - Mo 17 Lichterkirche Präd Heiko Frubrich und Posaunenchor der Propstei - Di 11 Familiengottesdienst Pf Ulf Weber und alle Kinderchöre der Domsingschule - Di 17 Abendgottesdienst DomP Cornelia Götz, Präd Heiko Frubrich, Jugendkantorei und Ehemalige der Domsingschule

Kirchengemeinde St. Johannes Hondelage: So 15 G Pf Jens Paret - So 16 G Pf Jens Paret - So 17:30 CV Pf Jens Paret - So 23 G mit Posaunenchor Pf Jens Paret - Mo 10 GmA Pf Jens Paret - Di 17 G Pf Jens Paret

Kirchengemeinde St. Johannis:

Martin-Luther-Kirche - So 16 Krippensp Pf Thomas Vogt mit Jugendlichen der Gemeinde

St. Johanniskirche - So 15 Krippensp Pfn Antje Tiemann großes Krippenspiel mit der Kita - So 17 CV Pfn Antje Tiemann mit festlicher Musik: Iouri Kriatchko, Orgel; Friederike Kannenberg, Gesang - So 23 CM Pf Thomas Vogt mit Projektchor - Di 10:30 G Pfn Antje Tiemann

Kirchengemeinde St. Katharinen: So 16 CV Pfr.W. Busch, H. Schiefner Orgel, Kantorei an St. Katharinen Ltg. Chr. Strubel - So 18 CV Pfr.W. Busch, W. Bretschneider Orgel, Posaunenchor St. Katharinen - So 23 G Pfr.W. Busch, LKMD i.R. C.-E.Hecker Orgel, U. Hecker Flöte, Chr. Hecker Oboe - Mo 10:30 FestG Pfr.W. Busch, Kantorei an St. Katharinen Ltg. Chr. Strubel - Di 10:30 G Pfr.i.R. W. Jünke, W. Bretschneider Orgel, K. und D. Philipps, Gesang

Kirchengemeinde St. Lukas Querum:

Alte Kirche Querum - Di 10 GmA Pf Benedikt Sacha

Kirchenzentrum Eichhahnweg - So 15 Krippensp Pf Benedikt Sacha - So 17 CV Pf Benedikt Sacha - So 23 CN Pf Benedikt Sacha

Kirchengemeinde St. Magni: So 15:30 CV Pf Henning Böger, Krippenspiel-Kinder - So 17 Magni-CV - So 23 CN Pf Henning Böger, Agim Bleta, Gebhard Decknatel - Di 17 AbendG Pf Henning Böger, Projektteam Magni punkt 5

Kirchengemeinde St. Markus: So 15 FamG KiGo-Team - So 17 CV Präd Dirk Rühmann - So 23 AbendG Team Marwik, Keck, Kopkow - Di 10 FestG P i.R. Klaus Kenneweg

Kirchengemeinde St. Michaelis: So 15:30 CV Pf Jakob Timmermann, Musik: Renate Laurien - So 17 CV Pf Jakob Timmermann, Musik: Renate Laurien - So 23 CN Pf Jakob Timmermann, Musik: Renate Laurien

Kirchengemeinde St. Pauli-Matthäus, St. Pauli: So 14:30 G (auch online) Pfn Gabriele Geyer-Knüppel - So 16 FamG (auch online) Pfn Gabriele Geyer-Knüppel - So 18 CV (auch online) Pfn Kathleen Müller - So 23 CM (auch online) Pfn Kathleen Müller und Team - Mo 11 FestG (auch online) Pfn Kathleen Müller

Kirchengemeinde St. Peter und Paul Bevenrode: So 16 CV Pf Michael Gerloff - So 22 CN Pf Michael Gerloff - Di 9:30 G Pf Michael Gerloff

Kirchengemeinde St. Petri Rüningen: So 15 FamG Pfn Ulrike Scheibe - So 16:30 CV Pfn Ulrike Scheibe - So 23 CM Lkt Henning Christian Rühmann - Di 17 G Pfn Ulrike Scheibe

Kirchengemeinde St. Petri Johannis Waggum: Kirche Waggum - So 17 CV Pf Michael Gerloff - So 23 CN Pf Michael Gerloff - Di 11 G Pf Michael Gerloff

Kirchengemeinde St. Thomas im Heidberg: So 15:30 CV Pf Detlef Gottwald Christvesper mit Krippenspiel - So 17 CV Pf Detlef Gottwald - Mo 17 FestG Pf Detlef Gottwald Festgottesdienst an der Krippe

Kirchengemeinde St. Thomas Volkmarode: So 22:30 CN Pfn Stéphanie Joan Gupta - Mo 10 FestG Pfn Stéphanie Joan Gupta - Di 18 AbendG Pfn Stéphanie Joan Gupta

Kirchengemeinde St. Ulrici: Pfarrhaus - So 16 G Pfarrer Jünke - Mo 10 G Pfarrer Dr. Senftleben - Di 18 G Pfarrer Dr. Berzins

Kirchengemeinde Stiddien: So 22 CN Pf Stefan Werrer - Di 16 G Pf Stefan Werrer

Kirchengemeinde Timmerlah: So 14:30 FamG - So 17:30 CM Pf Stefan Werrer - Di 9:30 G Pf Stefan Werrer

Kirchengemeinde Trinitatiskirche Schapen: So 15:30 Krippensp Pfn Christine Heuser - So 18 CV Pfn Christine Heuser - Mo 11 GmA Pfn Christine Heuser

Kirchengemeinde Völkenrode/Watenbüttel:

Kirche Völkenrode - So 16 FamG Pfn Susann Golze - So 18 G Heiko Frubrich - So 22:30 CN Andreas und Christiane Hahn - Di 10 FestG Heiko Frubrich

Kirche Watenbüttel - So 15 CV Familie Klapsing und Team - So 17:30 G Pfn Petra Wesemann

Kirchengemeinde Wenden:

Kämmersche Scheune - So 15 CV Pf Tillmann Mischke in der Kämmerschen Scheune in Thune (auch als Livestream auf You Tube)

St. Johannes Baptista - So 16 CV Pf Tillmann Mischke - So 17 CV Pf Tillmann Mischke - So 18 CV Pf Tillmann Mischke - So 23 CM Lktn Ruth Bartschat - Mo 10 G Pf Tillmann Mischke - Di 11 G Pf Tillmann Mischke

Kirchengemeinde Weststadt, Gemeindezentrum Donaustraße: - So 16 CV Lkt Stefan Nagelschmidt

Kirchengemeinde Zum Heiligen Leiden Christi: So 16 FamG Pfn Wiltrut Becker Familiengottesdienst mit Krippenspiel - So 18 CV Pfn Wiltrut Becker - So 23 And Pfn Wiltrut Becker - Mo 17 G Pf i.R. Johannes Hille

Kirchengemeinde Zur Heiligen Dreifaltigkeit Bienrode: So 15:30 CV Lktn Kerstin Nehrkorn - So 22 CN Pf Lothar Voges - Di 18 G Pf Lothar Voges Gesang und Besinnliches unter dem Weihnachtsbaum

Katholische Gemeinden in Braunschweig

Kirchengemeinde Hl. Geist:

Heilig Geist - So 15:30 Krippenfeier - Mo 11 Hl.M

St. Elisabeth - So 16 Krippenfeier - Mo 9:30 Hl.M - Di 9:30 Hl.M

St. Gereon - So 15:30 Krippenfeier - So 22 CM - Di 11 Hl.M

Kirchengemeinde St. Aegidien:

St. Aegidien - So 11 Hl.M - So 16 Krippenfeier - So 23 CM - Mo 11 Hl.M - Mo 18 Hl.M - Di 11 Hl.M - Di 18 Hl.M - Mi 9 Hl.M - Do 18 Hl.M - Fr 9 Hl.M

St. Christophorus - So 16 Krippenfeier - Di 9:30 Hl.M

St. Joseph - So 11 Hl.M (ukr.) - So 16 Krippenfeier - Mo 9:30 Hl.M - Di 9:30 Hl.M - Di 11 Hl.M (ukr.)

St. Laurentius - Mo 11 Hl.M - Di 11 Hl.M

Kirchengemeinde St. Albertus Magnus: So 9:30 Hl.M - So 11 Hl.M - So 15:30 Krippenfeier - So 23 CM - Mo 9:30 Hl.M - Mo 11 Hl.M - Mo 17 Krippenfeier - Mo 18 Hl.M - Di 9:30 Hl.M - Di 11 Hl.M - Di 18 Hl.M

Kirchengemeinde St. Bernward:

St. Bernward - Sa 17 Hl.M - So 16 Krippenfeier - So 22 CM - Di 11 Hl.M

St. Hedwig - Mo 11 Hl.M - Di 9:30 Hl.M

St. Heinrich - So 16 Krippenfeier - Mo 9:30 Hl.M

Kirchengemeinde St. Cyriakus: So 12 Hl.M (poln.) - So 16 Krippenfeier - So 20 CM - So 22 Hl. Messe in polnischer Sprache Christmette - Mo 9:30 Hl.M - Mo 12 Hl.M (poln.) - Di 9:30 Hl.M - Di 12 Hl.M (poln.)

Kirchengemeinde St. Marien:

St. Marien Querum - So 15:30 Krippenfeier - So 17 Krippenfeier - So 23 CM - Mo 10:45 Hl.M - Di 9 Hl.M

St. Martin Wendhausen - Sa 18 Hl.M - So 21 CM - Di 10:45 Hl.M

Freikirchliche Gemeinden in Braunschweig

Adventgemeinde, Gemeindezentrum - Sa 10 G

Ecclesia Gemeinde Braunschweig, Gemeindehaus - So 16 G parallel Christmas-Party für Kinder

KG Ev.-Freikirche Querum, Gemeindehaus - So 10:30 G

KG Friedenskirche, Friedenskirche - So G Jeweils 9:30, 11:30 und 17 Uhr