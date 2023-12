Braunschweig. Niemand muss frieren: Zu diesem Weihnachtsfest können die Gottesdienste wieder in einer aufgewärmten Kirche stattfinden.

Die Klosterkirche Riddagshausen wird an diesem Weihnachtsfest wieder Gottesdienste in einer beheizten Kirche feiern können. Wie Pfarrer Ulf Weber mitteilt, sind die Baumaßnahmen für eine neue Heizungsanlage zwar noch nicht abgeschlossen. „Aber die Besucherinnen und Besucher müssen bei den Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen nicht frieren.“

An Heiligabend findet das traditionelle Krippen-Lichtspiel um 15 Uhr gefolgt von zwei Christvespern um 16.30 Uhr und 18 Uhr sowie der Christmette um 23 Uhr statt. Bei der Lichterkirche am 1. Weihnachtsfeiertag werden die Riddagshäuser Frauenschola „lux vivens“ und die Männerschola „Gregoriana“ den Gottesdienst begleiten.

Für den 2. Weihnachtstag werden Teile aus Concerti grossi und dem Oboenkonzert von Händel von dem Bach Ensemble 325, Martin Ludwig (Oboe solo) unter Leitung von Harm Pralle und Kantor Hans-Dieter Karras an der Orgel aufgeführt. Beide Lichterkirchen beginnen um 17 Uhr in der Klosterkirche. Weitere Informationen unter: www.klosterkirche-riddagshausen.de