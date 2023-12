Braunschweig. Laut Feuerwehr Malchau ist die Lage noch entspannt. Sandsäcke werden befüllt, und vorsorglich wurden Mobildeich-Container aufgestellt.

Der Regen nimmt (noch) kein Ende. Viele Fuß- und Radwege in Braunschweig sind bereits überschwemmt, etwa am Südsee und am Ölper See. Auch im Osten der Stadt ist beispielsweise auf dem Tafelmakerweg und dem Mutterkamp in Richtung Riddagshausen kein Durchkommen mehr. Die Straße Wiesental, die Verbindungsstraße zwischen Veltenhof und Celler Heerstraße/Watenbüttel in den Okerauen, ist gesperrt.

Oker, Schunter, Wabe, Mittelriede und ebenso alle Bäche sind voll. Die Pegel steigen. Feuerwehrchef Torge Malchau spricht am Samstagvormittag aber noch von einer relativ entspannten Situation. Es gebe bislang keine hochwasserbedingten Einsätze.

Oker in der Innenstadt wurde abgesenkt

Schon seit Donnerstag habe sich die Feuerwehr zusammen mit der Stadtentwässerung vorbereitet. „Die Wehre sind im Hochwassermodus“, sagt Malchau. Mit Blick auf die Oker gehe es vor allem darum, das Wasser von der Innenstadt fernzuhalten. Die Stadtentwässerung hat die Oker in der Innenstadt abgesenkt, die Umflutgräben sind daher relativ leer.

An der Spinnerstraße und in Rühme seien bereits Pumpen in Betrieb genommen worden: Dort kann das Regenwasser aufgrund zu hoher Flusspegel nicht mehr frei abfließen und muss daher abgepumpt werden.

„Wir sind noch ganz weit entfernt von der Lage beim Sommerhochwasser 2017“, betont Malchau. Damals habe der Durchfluss der Oker in der Spitze bei 120 Kubikmeter Wasser pro Sekunde gelegen. „Aktuell sind es 40 Kubikmeter pro Sekunde. Es wird aber in den nächsten Tagen mehr werden.“

Angesichts des anhaltenden Regens auch im Harz geht der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz davon aus, dass der Pegel der Oker weiter steigen wird. Malchau sagt daher: „Wir sind sehr wachsam und beobachten intensiv die Lage.“ Sowohl die Feuerwehr als auch die Stadtentwässerung kontrollierten regelmäßig kritische Stellen und auch die Wehre, um frühzeitig eingreifen zu können, wenn sich Treibgut verkeilt.

Sandsäcke und Mobildeich, falls sich die Lage deutlich verschlechtern sollte

Seit Freitagabend seien Stadtentwässerung und Feuerwehr dabei, vorsorglich Sandsäcke zu befüllen. Bis Samstagnachmittag sollen 10.000 Sandsäcke geschafft sein. „Wir wollen vorbereitet sein, falls es dramatischer wird – auch wenn wir davon im Moment noch nicht ausgehen.“ Zusätzlich gebe es im Klärwerk Steinhof noch Kies, der genutzt werden könnte, und bei Bedarf wäre auch über die Feiertage weiterer Nachschub möglich, so Malchau.

Im Herbst 2022 hatten die Einsatzkräfte am Kalenwall den Mobildeich zum Hochwasserschutz getestet (Archivfoto). © FMN | Henning Noske

Ganz vorsorglich hat die Stadtentwässerung am Freitag außerdem zwei Mobildeich-Container an den Kalenwall verlegt. Ein Container ist auf dem Fußweg in der Nähe der Kreuzung Kalenwall/Gieseler platziert, ein zweiter am Lessingplatz. Der Mobildeich soll die Innenstadt vor Hochwasser schützen. „Es ist momentan äußerst unwahrscheinlich, dass wir ihn brauchen werden“, erläutert Malchau. „Erst deutlich über 120 Kubikmeter Wasser pro Sekunde müsste er zum Einsatz kommen. Aber falls wir ihn doch brauchen sollten, können wir reagieren.“

Die Stadtentwässerung teilt mit, dass die Rufbereitschaften aufgestockt wurden und Beschäftigte ihren Weihnachtsurlaub unterbrochen haben, um Braunschweig auf ein mögliches Hochwasser vorzubereiten.