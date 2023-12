Braunschweig. Es geht beim Versorgungsbus nicht nur um eine warme Mahlzeit und Hygieneartikel, sondern Nächstenliebe, Kontakte und Menschenwürde.

An einem kalten und verregneten Mittwoch treffen sich die freiwilligen Helfer der Malteser in Braunschweig. Gemeinsam bereiten sie den Versorgungsbus zur Abfahrt vor. Zweimal die Woche verteilen sie damit warme Suppen, Kaffee, Tee und Hygieneartikel an Wohnungslose und Bedürftige.