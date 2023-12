Braunschweig. Hinweise für all diejenigen, die am Samstag schnell noch die letzten Weihnachtseinkäufe erledigen und Geschenke besorgen wollen.

Kurz vorm Fest wird es in der Braunschweiger Innenstadt für gewöhnlich noch mal so richtig eng. Wer am Samstag, 23. Dezember, einkaufen will, fährt am besten mit Bus und Bahn. Auch sieben Park-and-Ride-Plätze mit Anbindung an den ÖPNV stehen zur Verfügung: Thüringenplatz (Heidberg), Gänsekamp (Riddagshausen), Salzdahlumer Weg (Stöckheim), Lincolnsiedlung, Petzvalstraße (Gliesmarode), Friedrich-Seele-Straße (Weststadt/Westliches Ringgebiet) und Salzdahlumer Straße (Rote Wiese).

Alle, die mit dem Auto kommen, können sich in Echtzeit auf der Internetseite der Stadt unter sowie auf dem Smart-City-Dashboard über die Auslastung der Parkhäuser informieren. Das Dashboard zeigt außerdem für ausgewählte Hauptverkehrsstraßen die aktuelle Verkehrslage: freie Fahrt, zähflüssiger Verkehr oder Stau?

Park-and-Ride-Service auf dem Braunschweiger Messegelände

Wer ins Parkhaus will, kann sich auch mal am Rand der Innenstadt umschauen. So findet man zum Beispiel im Parkhaus Wallstraße oft noch freie Plätze, während andere Parkhäuser nah der Fußgängerzone, etwa in den Schlossarkaden und an der Schützenstraße, schon längst voll sind und sich davor Warteschlangen bilden.

Übersicht über Parkmöglichkeiten in der Braunschweiger Innenstadt. © FMN | Jürgen Runo

Außerdem gibt es mit dem Messegelände an der Eisenbütteler Straße einen großen Parkplatz, auf dem stets noch Platz ist. Das Messegelände öffnet auch am vierten Adventssamstag von 9 bis 21.30 Uhr als Parkplatz (Einlass und Ticketverkauf von 9 bis 20 Uhr). Gegen eine Gebühr von 1 Euro pro Person erhält man dort ein Bändchen zur ganztägigen Nutzung der Buslinie 413 auf dem Streckenabschnitt Messegelände – Rathaus. Kinder unter 6 Jahren fahren im Verbundtarif Region Braunschweig kostenlos. Die Buslinie fährt von 9 bis 20.30 Uhr im 15-Minutentakt durch die Innenstadt.

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt ruht am 24. und 25. Dezember. Die Schaustellerinnen und Schausteller wünschen frohe Feiertage. © Braunschweig Stadtmarketing GmbH | Philipp Ziebart

Braunschweiger Weihnachtsmarkt schließt an Heiligabend und am 1. Feiertag

Der Weihnachtsmarkt ist an diesem Samstag ganz normal von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Angesichts der Feiertage freuen sich aber auch die Schaustellerinnen und Schausteller auf ein besinnliches Weihnachtsfest mit der Familie. Daher bleiben alle Stände und Fahrgeschäfte am 24. und 25. Dezember geschlossen. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag, also Dienstag, 26. Dezember, bieten sie noch einmal vier Tage lang ihre Produkte an, bevor der Weihnachtsmarkt am Freitag, 29. Dezember, seinen Abschluss feiert.

cos