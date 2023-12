Braunschweig. Das neue Straßenschild kommt jetzt auch in der Innenstadt zum Einsatz. Radfahrer können bei Rot fahren, wenn sie niemanden behindern.

Radfahrerinnen und Radfahrer, die auf dem Steinweg in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs sind, können jetzt nach rechts in die Schöppenstedter Straße abbiegen – und dies auch, wenn die Ampel rot zeigt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Möglich ist dies, weil die Schöppenstedter Straße für den Radverkehr entgegen der Einbahnstraßenrichtung geöffnet wurde. Dies ist bereits bei vielen anderen Einbahnstraßen in Braunschweig der Fall, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, zum Beispiel eine ausreichende Breite.

Darüber hinaus gibt es ein neues Verkehrsschild: ein grüner Pfeil für rechtsabbiegende Radfahrerinnen und Radfahrer, an der Ecke Steinweg / Schöppenstedter Straße. „Wenn die Ampel rot zeigt, müssen Radfahrer kurz am Haltebalken stoppen“, so die Stadtverwaltung. „Wenn sie sich überzeugt haben, dass sie weder andere Fahrzeuge noch Fußgänger behindern, können sie nach rechts auf den neuen Radfahrstreifen in der Schöppenstedter Straße abbiegen.“

Weitere grüne Pfeile für Radfahrer gibt es bereits in der Weststadt

Bei diesem grünen Pfeil handele es sich um den ersten in der Innenstadt, heißt es in der Pressemitteilung. Weitere wurden demnach bereits an Kreuzungen in der Weststadt aufgestellt (Lechstraße / Donaustraße; Ludwig-Winter-Straße / Münchenstraße; Emsstraße / Haseweg).

Die Verwaltung prüfe sukzessive auch andere Einmündungen und Kreuzungen. Wo es rechtlich und gefahrlos möglich ist, sollen weitere grüne Pfeile für Radfahrerinnen und Radfahrer angebracht werden. Der grüne Pfeil für Radfahrer ist seit 2020 Bestandteil der Straßenverkehrsordnung.

red