Braunschweig. Der Bürgermeister von Kyriat Tivon spricht im Rat der Stadt über die Lage in Israel: Mit der Hamas sei kein Frieden möglich.

Die Ratssitzung am Dienstag begann mit einem besonderen Moment: Per Video war der Bürgermeister von Braunschweigs israelischer Partnerstadt Kiryat Tivon zugeschaltet. Ido Grinblum dankte sehr für die Unterstützung und den Beistand aus Braunschweig nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober und berichtete von der aktuellen Lage in seinem Land. An seiner Seite saß der Rabbiner Uri Themal, der sich seit vielen Jahren für die Freundschaft zwischen beiden Städten einsetzt. Kiryat Tivon hat rund 20.000 Einwohner.