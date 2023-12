Braunschweig. Eigentümer und Kita-Betreiber sind sich uneins. Eventuell droht eine Schließung der Kita. Was würde dann mit den Kindern passieren?

Der Streit um die Zukunft der „Kita Morgenstern“ in Kralenriede hat am Dienstag den Rat der Stadt Braunschweig beschäftigt. Die CDU hatte in einer Anfrage an die Verwaltung wissen wollen, wie sich der Wegfall von mehr als 150 Betreuungsplätzen in Krippe, Kita und Hort auf die ohnehin schon angespannte Betreuungssituation in Braunschweig auswirken würde und wie eine verlässliche Betreuung im Nordosten der Stadt gesichert werden solle. Die Fraktion fragte auch, ob der Kita eventuell adäquate Räumlichkeiten im Gebäude der heutigen Astrid-Lindgren-Schule zur Verfügung gestellt werden könnten.