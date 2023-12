Braunschweig. Die Lammer Ärztin Dr. Ilka Aden berichtet von Frust in den Praxen und an den Telefonen. Warum manche keinen Hausarzt mehr finden.

„Das größte Problem ist, dass wir so wenig Zeit für unsere Patientinnen und Patienten haben“, sagt Dr. Ilka Aden, „dabei ist sie das Schönste an unserem Beruf.“ Die Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie ist gleichzeitig Vorsitzende des Landesverbandes Braunschweig des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes. In ihrer Praxis im Braunschweiger Stadtteil Lamme betreut sie mittlerweile um die 2500 Menschen im Quartal. Tendenz steigend.