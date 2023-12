Braunschweig. Bei der diesjährigen Hanseraum-Konferenz konnten die Wirtschaftsjunioren einen Überschuss erwirtschaften. Dieses Geld kommt nun der Region zugute.

Etwas an die Region zurückgeben und etwas Gutes tun, das ist das Hauptanliegen der Stiftung der Wirtschaftsjunioren in Braunschweig. Braunschweig ist der einzige Wirtschaftsjunioren Kreis, der eine eigene Stiftung hat. 2014 gegründet worden – aus einer aus organisatorischer und finanzieller Hinsicht erfolgreichen Europakonferenz der Wirtschaftsjunioren im Jahre 2012. Das Ziel der Stiftung: Gemeinnützige Projekte in den Bereichen Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, Umwelt- und Naturschutz, Wissenschaft und Forschung sowie der internationalen Gesinnung in der Region fördern und unterstützen. Was dafür nötig ist? Vor allem finanzielle Mittel. Und genau um diese ging es auch bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Wirtschaftsjunioren in Braunschweig.