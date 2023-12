Braunschweig. Der Vertrag stammt aus dem Jahr 1476 und soll im nächsten Jahr ausgestellt werden. Jetzt wurde die Urkunde überreicht.

Im Mai hatte die Unesco 17 Dokumente zur Geschichte der Hanse in das Register „Memory of the World“ aufgenommen – darunter eine im Stadtarchiv Braunschweig verwahrte Urkunde von 1476. Bei einem Festakt im Lübecker Rathaus überreichte kürzlich Hartwig Lüdtke, Vize-Präsident der Deutschen Unesco-Kommission in Bonn, Vertretern der beteiligten Institutionen die offizielle Urkunde. Für Braunschweig nahm Henning Steinführer, Direktor des Stadtarchivs, die Auszeichnung entgegen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Lüdtke stellte demnach in seiner Ansprache die Einzigartigkeit der Hanse als historisches Phänomen im Nord-Ostsee-Raum heraus: Sie spanne ein historisches Band über moderne Ländergrenzen hinweg.