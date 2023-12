Braunschweig. Es wird Bauplätze auch für Einfamilien- und Reihenhäuser geben. Wenden soll um 1500 Einwohner wachsen.

Im Norden Braunschweigs beginnt der Endspurt für ein Neubaugebiet, in dem rund 700 Wohneinheiten in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern geplant sind. Der Bebauungsplan zeigt: In Wenden wird ein Stadtteil der Zukunft entstehen.