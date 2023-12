Braunschweig. Kleiner Gag der Kirchenmusiker: Das Wahrzeichen thront nun als Glücksbringer über der neuen Chororgel.

Die Kirchenmusiker am Dom haben Humor. Haben sich für die neue Chororgel ein Maskottchen gewünscht. So wie es in vielen anderen Kirchen üblich ist. In Köln gibt es ein Instrument, auf dem ein Geißbock sitzt; in einigen süddeutschen Kirchen hocken klappernde Störche auf den Pfeifen, und in Magdeburg kräht ein Hahn. Was aber setzt man in Braunschweig als Glücksbringer auf eine Orgel? In der Stiftskirche Heinrichs des Löwen? Natürlich einen Löwen!