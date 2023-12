Braunschweig. Mittwochnacht wollten die Beamten den Fahrer eines Multivans auf der A2 bei Hondelage kontrollieren. Bei Helmstedt flüchtet er vor der Kontrolle.

In der Nacht auf Mittwoch wollte die Polizei einen Multivan kontrollieren – dieser stellte sich später als gestohlen heraus. Eine Polizeistreife wollte den Wagen gegen 3.30 Uhr auf der A2 bei Hondelage kontrollieren. Die Beamten setzten sich daher vor das Fahrzeug und wiesen den Fahrer an, ihnen zu folgen. Zunächst folgte der Fahrer den Polizisten, er nutzte laut Polizeiangaben dann aber eine Lücke zwischen zwei Lkw und fuhr nach rechts auf den Seitenstreifen, um dann die Autobahn an der Abfahrt Helmstedt-West zu verlassen.

Aufgrund der im rechten Fahrstreifen stehenden Lkw konnten die Beamten dem flüchtenden Fahrzeug nicht direkt folgen. Auch mit der Unterstützung weiterer Funkstreifenbesatzungen konnte die Polizei das Fahrzeug nicht mehr ausfindig machen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das Fahrzeug kurz vor der versuchten Kontrolle in Hondelage entwendet wurde. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

red