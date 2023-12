Braunschweig. Die Koalition in Niedersachsen will mehr freie Tage. Wir wollten wissen: „Welchen Feiertag wünscht ihr euch?“ Ein erstes Stimmungsbild.

Niedersachsen ist im Vergleich zu anderen Bundesländern „arm“ dran: Unser Bundesland hat bisher zehn arbeitsfreie Feiertage, zwei weniger als zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg. Die Koalition aus SPD und Grünen in Niedersachsen plant deshalb, einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag einzuführen. Das kündigten die Fraktionsvorsitzenden beider Parteien an. In unserer „Frage der Woche“ wollten wir deshalb wissen: Brauchen wir tatsächlich einen zusätzlichen Feiertag? Und wenn ja: Welchen wünscht ihr euch?

Auf unserem Instagram-Kanal wurde das stark kommentiert. Der Tenor: Es gibt keinen Grund, warum es in Niedersachsen weniger Feiertage geben soll als in anderen Bundesländern. „Überall wurde untersucht und herausgefunden, dass ein mehr an Arbeitszeit keine Produktivitätssteigerung zur Folge hat“, schreibt ein Nutzer.

Die Wirtschaft in Niedersachsen ist gegen einen zusätzlichen Feiertag

Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall hatte die Idee eines zusätzlichen Feiertags als „völlig wirklichkeitsfremd“ bezeichnet. In diesen Zeiten brauche es eigentlich mehr Arbeitszeit, um die enormen Staatsausgaben zu finanzieren, betonte er. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände (UVN), wertete die Idee, einen zusätzlichen Feiertag einzuführen, sogar als Aprilscherz. An jedem Werktag werde in Niedersachsen mehr als eine Milliarde Euro erwirtschaftet. „Was davon nicht an anderen Tagen nachgeholt wird, geht an Wirtschaftsleistung verloren.“ Erst 2018 wurde in Niedersachsen und anderen norddeutschen Ländern der Reformationstag am 31. Oktober als gesetzlicher Feiertag eingeführt.

Dem entgegnet ein Nutzer ironisch: „Wie konnte die bayerische Wirtschaft jemals florieren mit der schier unfassbaren Anzahl an Feiertagen?“

Zur Auswahl stehen diverse Feiertage

Doch wenn tatsächlich ein zusätzlicher Feiertag eingeführt werden sollte – welcher soll es denn sein? Der Internationalen Frauentag am 8. März, der ja bereits in Berlin gefeiert wird? Oder den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai. Der Grünen-Chef Detlev Schulz-Hendel schlug als dritte Möglichkeit den Europa-Tag am 9. Mai vor. Wie wäre es damit?

Unsere Instagram-Nutzer sprechen sich mehrheitlich für den 8. März aus. In vielen Ländern werde er bereits groß gefeiert. Als Vorschläge kommen aber auch der 23. Mai als Tag des Grundgesetzes. Oder der Weltkindertag am 20. September, der in Thüringen gesetzlicher Feiertag ist. Eine Nutzerin ist dafür, den Buß und Bettag wieder als Feiertag einzuführen. Und ein Nutzer macht sich sogar dafür stark, den Mittwoch grundsätzlich als Feiertag einzuführen. Vermutlich ist das nicht ganz ernst gemeint – auch wenn es sich sicher viele wünschen würden. Dann müsste aber die Vier-Tage-Woche gesetzlich verankert werden. Und das ist dann wohl doch eher utopisch.