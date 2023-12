Braunschweig. Seit fünf Jahren gibt es in Braunschweig eine Täterberatungsstelle für gewalttätige Männer. So ist das Trainings-Programm.

Die Zahlen zur häuslichen Gewalt in Deutschland nehmen erschreckend zu. Und das nicht erst seit Corona. Vor allem in Niedersachsen wurden im vergangenen Jahr mehr Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet – landesweit liegt der Anstieg bei 11 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt von 8,5 Prozent. 27.000-mal sind Frauen Opfer von körperlicher oder psychischer Gewalt geworden. Und das sind lediglich die offiziellen Zahlen, also Fälle, bei denen Frauen sich getraut haben, ihren Peiniger anzuzeigen. Einen Grund für die gestiegenen Zahlen sieht Landespolizeipräsident Axel Brockmann in der gestiegenen Anzeigebereitschaft: „Opfer trauen sich eher, als in den Jahren zuvor, zur Polizei zu gehen und auch Anzeige zu erstatten“, so Brockmann in einem Interview mit dem NDR.