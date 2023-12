Braunschweig. In einer Gaststätte in der Neuen Straße in Braunschweig pöbelt eine Gruppe und geht auf Gäste los. Als die Polizei kommt, eskaliert die Lage.

Bei einer Auseinandersetzung mit Polizeieinsatz in der Neuen Straße in Braunschweig sind am Samstagabend mehrere Polizisten verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Demnach rief die Wirtin einer Gaststätte die Polizei, weil in der Gaststätte zwei Gruppen in Streit geraten waren. Eine Schlägerei stünde kurz bevor, hieß es. Die Polizei entsandte sofort mehrere Streifenwagen zu der Gaststätte. Die Beamten trafen dann in der Kneipe auf eine Gruppe, die „höchst aggressiv auf andere Gäste einwirkte“, wie die Polizei schreibt. Als ein Mann auf einen Tisch sprang, offenbar, um einen anderen Gast einzugreifen, schritten die Beamten ein.

Polizist getreten, Polizistin zu Boden gerissen

Das sorgte dafür, dass die anderen Gruppenmitglieder nun auf die eingesetzten Polizeibeamten losgingen. Es entwickelte sich ein Tumult, dennoch gelang es den Einsatzkräften laut eigener Darstellung, die aggressive Gruppe aus dem Lokal zu bringen.

Auf der Straße ging es dann richtig los. Mittlerweile richteten sich die Aggressionen nur noch gegen die Polizei, teilweise gingen mehrere Personen gleichzeitig auf Beamte los. Einem 32-jährigen Polizisten wurde von hinten derart ins Bein getreten, dass er zu Boden stürzte und verletzt liegen blieb. Ein weiterer Angreifer riss eine 22-jährige Polizistin zu Boden und ließ sich mit vollem Körpergewicht auf die Frau fallen. Laut Polizei waren mehrere Beamte nötig, um unter großem Kraftaufwand die Polizistin zu befreien. Letztlich wurden die Einsatzkräfte noch mit Zaunelementen beworfen.

Vier Polizisten und ein Angreifer verletzt

Verstärkung aus dem gesamten Stadtgebiet sorgte letztlich dafür, dass die Polizei die Lage unter Kontrolle bekam. Dabei setzten die Einsatzkräfte unmittelbaren Zwang ein, um Widerstandshandlungen zu unterbinden. Sieben Personen waren an den Angriffen beteiligt, sie alle konnten festgenommen werden, verbrachten die Nacht in Gewahrsam. Teilweise wurden den stark alkoholisierten Personen Blutproben entnommen.

Vier Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt. Einer davon kam mit einer vermutlich schweren Knieverletzung ins Krankenhaus. Er ist vorerst nicht mehr dienstfähig. Einer der Angreifer kam mit Kopfverletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Dieses verließ er kurz darauf wieder.

Arbeitskollegen auf Weihnachtsfeier greifen Polizei an

Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zum Streit in der Gaststätte kam. Skurril: Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei der Personengruppe um Arbeitskollegen, die sich anlässlich ihrer Weihnachtsfeier getroffen hatten. Sie alle müssen sich nun unter anderem wegen Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.