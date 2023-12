Braunschweig. Momente des Glücks in dunklen Zeiten – bei diesen Jahns gibt’s immer ein Lächeln und ein Leuchten. Das spricht sich rum.

In solchen Zeiten, dunkel und finster fürwahr, zieht es uns ans Licht, es möge von außen und von innen wärmen. Und da, ja da, erleben wir im Pappelberg Wunderbares, schneien quasi hinein in einen herzallerliebsten Märchenwald, und sind wir einmal da, werden Kekse und Punsch gereicht, und schon sind wir ins schönste Gespräch vertieft.

So sind sie: Aileen und Lutz Jahn vor ihrer kleinen Adventsstube in der Pappelbergsiedlung. © FMN | Henning Noske

Denn das hier in einer der vielen Querstraßen mit hübschen Häuschen und Vorgärtchen in der Pappelbergsiedlung ist nicht nur ein rekordverdächtiger Märchenwald, sondern auch eine Adventsstube, für die im Kleingewerbe gestickt, genäht, gestrickt, gebastelt und gewerkelt wird. Und siehe da, es hat sich herumgesprochen – und die Kunden kommen schon von weither.

Schneemänner und Zuckerstangen geleiten die Besucher vom Gartentor bis zur Haustür. © FMN | Henning Noske

Mag es an diesen dicken Wollwalk-Pummelanzügen liegen, die Aileen Jahn (64) hier näht, wollige Pumuckel-Trachten, mit denen du die Kleinen mit rosigen Wangen einen Schneehügel hinunterkullern lassen kannst – oder an den gestickten Engelsfiguren, die Lutz Jahn (64) aus der Stickmaschine purzeln lässt. Aber ganz bestimmt am Winterwald aus LED-Geflimmer, in dem nun jedes Jahr was Neues dazukommt, zuletzt Pinguine und Hürschi. Da stehen die Kinder und schauen und staunen.

Herzallerliebst: Das sind die gestickten Engelchen. © FMN | Henning Noske

Beide sind Rentner, Aileen war Sekretärin bei VW, außerdem im Nebenjob Moderatorin für Schlagermusik bei einem Berliner Privatsender, ja, produziert wurde im Pappelberg. Lutz, früher Elektromonteur bei Siemens, aha, da ist er ja quasi lichttechnisch vom Fach. Beide ein kongeniales Team, das muss man sagen, immer freundlich, und immer was Nettes im Angebot, das die Herzen wärmt. Auch sehr praktisch: Zum Beispiel die Handmade-Hundetasche für Beutelchen und Leckerli, für Portemonnaie und Handy, was man so braucht. Kuscheltiere, Rasseln, Glühwein-Täschchen, es ist immer was da.

Handmade-Hundetasche für Beutelchen und Leckerli, für Portemonnaie und Handy. © FMN | Henning Noske

Nachbarn kommen und gehen, und – wie gesagt – immer mehr Leute forschen im Pappelberg im Suchverkehr nach diesen Jahns, sowas spricht sich rum. Wie fing’s mal an? Nun, Aileen nähte kräftig für die Enkeltochter, da blieb Stoff übrig. Und Lutz fand Spaß am Märchenwald.

Jeder Winkel des Vorgartens erzählt hier eine kleine Geschichte.

Schließlich, und das tut gerade so gut, muss es auch noch was anderes geben als ständig Probleme, Probleme, Probleme. Aileen drückt aus, was auch Therapeuten und Konfliktmanager nicht besser ausdrücken können: „In der Adventszeit lenken Lichter, verbunden mit weihnachtlicher Stimmung, ein wenig von den Sorgen und Nöten ab, die besonders in den letzten Jahren durch Corona, Krieg und weitere Krisen entstanden sind.“

Ja, jeder Winkel des Vorgartens erzählt hier eine kleine Geschichte. Und sie erzählen: „Schneemänner geleiten unsere Besucher vom Tor bis zur Haustür, die von Zuckerstangen beleuchtet ist. Groß-Hirsch und Familie zeigen, wie man mit anderen Tieren harmonisch im Garten leben kann, denn Hunde und Katzen strahlen die Kinderaugen an, die übern Zaun schauen. Freche Eichhörnchen klettern bei uns die Dachrinne rauf, bewacht am Fuß durch eine Eule. Auch Nussknacker, Pinguin und Co. begrüßen unsere Märchenwald-Fans.“

Gibt es noch mehr zu sagen? Ach ja, die Adresse: Pappelberg 115. Da, wo’s leuchtet.