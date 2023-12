Braunschweig. Die Strecke wird von Salzgitter-Lebenstedt über den Braunschweiger Hauptbahnhof bis Gliesmarode verlängert. Ab wann, lesen Sie hier.

Gute Nachrichten für Bahnfahrer in Braunschweig und Salzgitter: Die Strecke RB44/48 wird bald erweitert. Ab Juni 2024 wird die Strecke von Salzgitter-Lebenstedt über den Braunschweiger Hauptbahnhof bis zum Bahnhof nach Braunschweig-Gliesmarode verlängert. Das haben Kommunalpolitiker am Donnerstagabend in Wolfsburg beschlossen.