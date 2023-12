Der ADAC in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt moniert immer mehr Rotlichtverstöße. An der Kreuzung Gliesmaroder Straße/Hagenring wurde das Verhalten im Juni mit einer Kamera überwacht. Hier allein wurden 141 Vergehen beobachtet. Gemessen an der Größe ihrer Gruppe waren unter den Verkehrssündern prozentual viele Radfahrer. © bz | Peter Sierigk