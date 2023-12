Braunschweig. Stimmgewaltig und düster – so kennt man den Schauspieler. Am 12. Dezember steht er in Braunschweig mit neuem Programm auf der Bühne.

„Jeder Mensch hat seinen Zerreißpunkt. Die meisten von uns kennen ihn nicht, aber die Wildnis kennt ihn. Und sie flüstert dir Dinge zu, über dich selbst, über Dämonen, von denen du nichts wusstest“. Ben Becker liest diese Passage aus Joseph Conrads Romanklassiker „Herz der Finsternis“ mit seiner rauen und tiefen Stimme, dass es einen schaudern lässt. Der bekannte Schauspieler (59) macht mit seinem neuen Bühnenprogramm „Apokalypse“ auch in Braunschweig Station: am Dienstag, 12. Dezember, um 20 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters. Wir haben mit ihm vorab über den Abend gesprochen, der um die Vergangenheit des britischen Kolonialismus in Zentralafrika kreist.