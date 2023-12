Braunschweig. Als Nikolaus, Batman und Spiderman überraschten die Höhenretter kleine Patienten in der Kinderklinik des Braunschweiger Klinikums.

Wer seilt sich da vom Dach der Kinderklinik ab? Der Nikolaus mit weißem Rauschebart! Wie es sich für einen älteren Herrn gehört, gleitet er in eher behäbiger Pose gen Erdboden! Ganz anders dagegen Batmann, der kopfüber mit wehendem Umhang an den Kindern vorüberschwebt. Und natürlich darf auch Superheld Spiderman bei diesem Nikolaus-Event nicht fehlen, den die Höhenretter der Braunschweiger Berufsfeuerwehr den kleinen Patientinnen und Patienten in der Kinder- und Jugendklinik des Städtischen Klinikums Salzdahlumer Straße bescherten.

Helden der Höhenrettung begeistern Kinder bundesweit

Eine bisher einmalige und bundesweite Aktion. Laut Christian Längle, Sprecher der Braunschweiger Berufsfeuerwehr, beteiligen sich bundesweit 60 Berufsfeuerwehren an dem vorweihnachtlichen Spektakel. In Braunschweig, das kann Längle mit Sicherheit sagen, waren alle begeistert von den drei Figuren, hinter deren Masken sich echte Profis verbargen.

Über die Ankunft des Nikolaus freuten sich 37 junge Patienten der Kinderklinik an der Salzdahlumer Straße. © Berufsfeuerwehr Braunschweig | Benjamin Gutrath/Feuerwehr Braunschweig

Weder außergewöhnliche Höhen noch Tiefen zu scheuen, um Menschen aus Notlagen zu retten, das braucht eine spezielle Ausbildung und viel Training. Aktuell zählt die Braunschweiger „Gruppe der Speziellen Rettung aus Höhen und Tiefen“ (SRHT) 32 Höhenretter, die bei Alarm auch im Umland unterstützen.

Kein Bauwerk in Braunschweig ist Rettern zu hoch

Kein Bauwerk ist ihnen zu hoch. „Wir können alle Gebäude erreichen“, betont Längle. Sei es die Spitze eines Windrades oder das höchste Bauwerk in Braunschweig: der 198 Meter hohe Schornstein des Heizkraftwerks Mitte, auch „Langer Heinrich“ genannt. Nicht zufällig sind viele Höhenretter in ihrer Freizeit auch gern in den Bergen unterwegs. Teamarbeit ist bei der Lebensrettung wichtig: Um einen Verletzten sicher erstzuversorgen und zu bergen, seien in der Regel vier Höhenretter im Einsatz, erklärt Längle.

Die Braunschweiger Berufsfeuerwehr bereitet Spidermans „Abflug“ vor. © Berufsfeuerwehr Braunschweig | Benjamin Gutrath/Feuerwehr Braunschweig

Quasi ein Kinderspiel dagegen der Einsatz an der Kinderklinik. Zwei Auftritte vor insgesamt 37 Kindern, die sich an einer Fensterfront der Klinik versammelt hatten, legten die Höhenretter hin.

Nikolaus brachte den kranken Kindern Geschenke

Für die zum Teil schwer kranken Kinder war es eine schöne Überraschung und Abwechslung im Klinikalltag. Und wenn der Nikolaus schon vom Himmel schwebt, bringt er natürlich auch Geschenke, Kartenspiele, Mandarinen und Süßes.